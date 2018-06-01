Hasta da doktor da gözlerine inanamadı!

DOKTOR BİLE ŞAŞIRDI

Operasyonun detayları hakkında Hürriyet’e konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, “Hastamızın karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettik. Tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce açıkçası şaşırdık. Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı” diye konuştu.

YUMAĞI ÇIKARIP MİDEYİ ONARDIK

Cerrahi müdahalenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlatan Çiftçi, “Hastanın geçmişini sorguladığımızda küçüklüğünde saç yediğini öğrendik. Daha önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık” dedi.

HAYAL BİLE EDEMEZDİM

Uzun süredir karın ağrısı yaşadığını anlatan Seda Nur Saygı ise şöyle dedi: “Ağrılarımla ilgili daha önce Eskişehir’de doktora gitmiştim. Orada bana herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Antalya’da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim.”

DOKTORUM GÖSTERDİ

Son 1 senedir sürekli mide bulantısı sorunu yaşadığını kaydeden Saygı, “Zaten doğru düzgün beslenemiyordum. Sık sık karın ağrılarım da oluyordu. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim” dedi.