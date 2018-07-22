Hasat sonu gidiyorlar
İZMİR’in ‘yavaş şehir’ unvanlı ilçesi Seferihisar’ın turistik mahallesi Sığacık’ın açıklarında kurulan orkinos çiftliği için 3 kez alınan ‘ÇED olumlu’ kararına karşı çevreciler verdikleri hukuk mücadelesini kazandı.
7 yıl süren dava son olarak İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, çevrecileri bir kez daha haklı bulup ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. Karara itiraz eden şirketin başvurduğu Danıştay, eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. 1’inci İdare Mahkemesi Ocak 2017’de bölgede keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından bir kez daha iptal kararı verdi. Şirketin yeniden başvurduğu. Danıştay 14’üncü Dairesi kararı ikinci kez inceledikten sonra iptal kararını onadı.
Böylelikle yerel mahkemenin kararı kesinleşti. Danıştay kararının gerekçesinde, “Turizm merkezi olan bölgenin yakınında, ekosisteme, doğal ve kültürel değerlere zarar verme olasılığı çok yüksek olan balık çiftliğinin kurulması, Seferihisar’ın yavaş şehir uygulamalarına aykırıdır” denildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, hasat döneminin bitmesinin ardından orkinos çiftliğinin gideceğini söyledi.
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