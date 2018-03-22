Hasankeyf'te tahliye kararÄ± sonrasÄ± arbede Ã§Ä±ktÄ±!

Hasankeyf ilÃ§esinde tarihi eserlerin taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in eski Ã§arÅŸÄ± merkezindeki iÅŸ yerlerinin boÅŸaltmasÄ±nÄ± isteyen DSÄ° BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tahliye kararÄ±na esnaf ve bazÄ± ilÃ§e sakinleri tepki gÃ¶sterdi. Tarihi kale sokaÄŸÄ±ndaki esnaf, tepkilerini ortaya koymak iÃ§in belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ile Batman- Mardin karayolunda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§en Hasankeyf esnafÄ±, kÄ±sa sÃ¼re yolu trafiÄŸe kapatttÄ±. KÃ¶prÃ¼ giriÅŸinde Ã¶nlem alan polisin yÃ¼rÃ¼melerine izin vermediÄŸi grup, burada oturma eylemi baÅŸlattÄ±. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lmamasÄ± Ã¼zerine polis, kalabalÄ±ÄŸa tazyikli suyla mÃ¼dahale etti. Batman Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã‡evik Kuvvet ekiplerinin, kÃ¶prÃ¼deki eylemcileri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arbede yaÅŸandÄ±.Â

Olay yerine gelen Hasankeyf KaymakamÄ± BÃ¼lent BaygÃ¼ven, esnafla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak daÄŸÄ±lmalarÄ± konusunda ikna etti. Arbede sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan esnafÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Kaymakam BaygÃ¼ven, DSÄ° yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, sorunu Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine esnaf karayolunu trafiÄŸe aÃ§arak daÄŸÄ±ldÄ±.Â Â

Yeni Hasankeyf yerleÅŸim birimine ilÃ§e sakinleri taÅŸÄ±nmadan eski Ã§arÅŸÄ± merkezindeki iÅŸ yerlerini tahliye etmek istemediklerini belirten esnaf Ã–mer GÃ¼zel, "Hak arayÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸumuz sÄ±rada polis bize tazyikli su ve gazla mÃ¼dahale etti. Bize iÅŸ yerlerinizi 'boÅŸaltÄ±n' diyorlar. Nereye gideceÄŸiz? HakkÄ±mÄ±zÄ± aramak iÃ§in eylem yapmaktan baÅŸka Ã§aremiz kalmadÄ±. HiÃ§bir yetkili bizi dinlemiyor" dedi.Â

Esnaf Åžirin BÄ±Ã§akÃ§Ä±, maÄŸdur olduklarÄ± iÃ§in hak arayÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "AramÄ±zdaÂ Ã§ocuk ve kadÄ±nlar var. Derdimizi anlatmak iÃ§in eylem yaptÄ±k ancak polisin sert mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu hak mÄ±?" diye konuÅŸtu.Â