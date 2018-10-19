Hasankeyf’te tarihi yapı böyle taşındı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA, AA, Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)
19.10.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Hasankeyf’te tarihi yapı böyle taşındı

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Hasankeyf’te tarihi yapı böyle taşındı

BATMAN’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu baraj göleti altında kalacak olan Orta Kapı’nın 130 ton ağırlığındaki alt kademesi ve daha önce taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin eyvan bölümü Arkeopark’a taşındı.

12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Hasankeyf’te su altında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma işlemi sürüyor. 12’nci yüzyılda Artuklular zamanında yapılan, Eyyubiler döneminde İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak yeniden şekillendirilen ve son restorasyonu ise 1478 yılında Akkoyunlular zamanında gerçekleştirilen İmam Abdullah Zaviyesi’nin eyvan kısmı da taşındı. Tarihi yapı, modüler SPMT aracı ile Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki arkeopark alanındaki yerine konumlandırıldı.

Hasankeyf’te tarihi yapı böyle taşındı

İnşaat Yüksek Mühendisi ve Proje Müdürü Cenk Koparan, “İmam Abdullah Zaviyesi’nin daha önce bildiğiniz gibi türbe kısmı ve kule kısmını taşımıştık. Giriş kısmı eyvanı da bugün taşıdık. Yapımızın yaklaşık ağırlığı üzerindeki beton ile birlikte 265 tondur. 12 akslı bir SPMT aracıyla buraya getirdik. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü tüm çalışma. Bugün indirme çalışmaları olacak SPMT aracı altından çıkacak. Borular aşağı inecek ve krikolar yerleştirilecek.
Hasankeyf’te tarihi yapı böyle taşındı

Yarın sabah da tekrardan indirmeye başlayacağız yapıyı. 70 santim yukarda yapıyı tutacağız, yapılar arasındaki kot farkından dolayı. 70 santimde sabitledikten sonra krikolar sökülecek ve altına ikinci bir beton plak inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kalmadan yapının altında temelde dahil tüm çalışmaları tamamlamış olacağız” dedi. 

 

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