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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)
31.10.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Hasankeyf'te 54 yıllık yol kapandı, yenisi kısmen açıldı

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Hasankeyf'te 54 yıllık yol kapandı, yenisi kısmen açıldı

BATMAN'da Ilısu Barajı'nın devreye girmesiyle birlikte tarihi Hasankeyf ilçesine 54 yıldır ulaşımı sağlayan yol kapandı. İlçeye inşa edilen yeni yol ise kısmen ulaşıma açıldı.

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te Ilısu Barajı'nın inşa edilerek devreye alınmasıyla eski yol bugün itibarıyla trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım sağlayacak ve 400 milyon TL'ye mal edilen 1001 metre uzunluğundaki Türkiye’nin 4'üncü büyük viyadüğünün sol bölümü ise trafiğe açıldı. Köprü açılışına Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Hasankeyf Belediye Başkanı Avdulvahap Kusen katıldı. Bölünmüş yolla birlikte 1001 metre uzunluğundaki viyadüğün sol bölümünü bugün trafiğe açtıklarını belirten Vali Şahin şunları söyledi:

"Bugün Ilısu Barajı'nın çok önemli bir merhalesine daha hep birlikte şahitlik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün Batman-Midyat karayolunun 0 ile 36'ncı kilometre arasındaki Hasankeyf geçişini de ihtiva eden çalışmayı da tamamlamak üzereyiz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihale edildi. Hasankeyf geçişini ihtiva ediyor. 11'inci kilometre ile 36'ncı kilometreyi bugün itibarıyla trafiğe açıyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacaktır. Bahsettiğimiz 26'ncı kilometre çok özel imalatlar içeriyor. Hem bölünmüş yol var, hem de üzerinde durduğumuz 1001 metre uzunluğunda iki viyadükten oluşan çok özel bir imalatı da ihtiva ediyor. Bu köprü teknik olarak çok özellikli hem de maliyet olarak da 400 milyona mal oldu. Sol viyadüğü bugün itibarıyla trafiğe açacağız. Bu nedenle Hasankeyf’in yeni yolu trafiğe açılmış olacak. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü Hasankeyf sürecinin önemli bir aşamasını da böylece tamamlamış olduk. Yeni yolun açılmasıyla eski Hasankeyf yolunu kapattık."

ESKİ ÇARŞI YIKILIYOR

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’in Ilısu Barajı'nın kapaklarının kapatılmasıyla taşıma işlemleri de hızlandı. İlçedeki El Rızk Camii'nin son bölümünün taşınmasıyla da eski çarşı pazartesi günü yıkılacak. Caminin son bölümünün taşınma sürecini biran önce bitmesi gerektiğini belirten Vali Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan sonra El Rızk Camii'nin tahliye ve yeni yerine taşınması konusunda artık yeni aşamaya geçebileceğiz. Bunun içinde de Kale sokağının tahliyesi var. Esnafın Pazar günü saat 18.00’a kadar tahliyesi bitecek. Pazartesi günü ise Devlet Su İşleri ekipleri eski çarşının yıkımına başlayacak. Bu hususta zaman bizi çok sıkıştırıyor. Çünkü baraj suları yükseliyor. Önümüzdeki aylarda 600 metrelik tünelimiz de bitecek."

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