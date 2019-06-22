Hasan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHasan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü
GeriGündem Hasan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ (DHA)
22.06.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Hasan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü

Kayseri'de geçen hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Hasan Kocakaya (20) 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı. Kocakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Geçen hafta YKS sınavına giren Hasan Kocakaya yolda yürürken akraba olan F.İ., (15) C.İ., (17) H.İ., (15) ve P.İ., (16) ile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Kocakaya, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kocakaya daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kocakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kocakaya, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sarız ilçesinde toprağa verildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...
Bu görüntüler infial yaratmıştı! Cezası belli oldu
Herkesi ağlatan ilan
Adaylar İstanbul projelerini açıkladı! Uzmanlar yorumladı...