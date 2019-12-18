Hasan isminin anlamı nedir? Hasan ne demek?

Hasan ismi "güzel olan, hayırlı iş, iyi davranma, hüsn sahibi olma" anlamlarına gelmektedir. TDK sözlüğüne göre Hasan ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre sözlük anlamı da 'iyi, güzel, hoş olan' şeklinde tanımlanmaktadır.

HASAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hasan isminin anlamı kadar kişiye kazandırdığı özelliklerde önemlidir. Hasan isminin en belirgin özelliği sakinlik ve sadeliktir. Çevresini algılama mantıklı düşünme seviyesi oldukça yüksektir. Hayal kurmayı seven hayalperest bir kişilik yansıtır. Enerjisi yüksek, algılama ve anlama kapasitesi yüksektir. Sağduyu özelliği ön planda olan, 6. hissi oldukça gelişmiştir.

HASAN İSMİ KUR'AN-I KERİMDE GEÇİYOR MU?

Hasan ismi Kur'an-ı Kerimde geçen isimlerdendir. Hz. Muhammet (s.a.v) 'in torunu, Hz. Fatma'nın oğlunun ismi Hasan olarak konulmuştur.