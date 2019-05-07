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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.05.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

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Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Bir internet sitesindeki yazısında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Hasan Cemal'in 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın 3 bin 360 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı beyanı sorulan Hasan Cemal, Türkiye'nin bugün demokrasi, hukuk ve özgürlük açısından büyük bir çöküş yaşadığını öne sürerek, "75 yaşında, 50 yıllık bir gazetecinin burada 'terör örgütü propagandası'yla yargılanıyor olması da, bu çöküşün hazin fotoğraf karelerinden biridir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman propaganda yazarı olmadım ve her zaman barışı savundum. Kürt sorunuyla ilgili dört kitap, binlerce yazı yazdım. Hepsinde barış vardır." dedi.

Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğe çok uzak bir ülke olduğunu savunan Cemal, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili, "Demokrasi tabutuna çakılan son çividir." ifadesini kullandı.

Hasan Cemal, terör propagandası yapmadığını ve propagandaya alet olmadığını da belirterek, beraatini talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Cemal'in yayın yoluyla "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hasan Cemal'in İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 14 Şubat 2017 tarihli kararla aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve kararın kesinleştiğini hatırlatan heyet, bu sürenin mahsubuyla sanığın 3 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığa verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, günde 30 lira olmak üzere toplam 3 bin 360 lira adli para cezasına çevrilmesini de hükme bağladı.

MÜTALAADAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, sanık Cemal'in, "T24.com.tr" adlı internet sitesinde, 4 Aralık 2015'te, "Silvan'dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki.." başlıklı yazısının yazıldığı zamanda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan hendek olaylarında terörle mücadelede görev alan özel harekat polis memurları hakkında, "silahlı gözcüler, keskin nişancılar, fanilalı, eli silahlı özel harekatçı" ve benzeri ifadeler kullanıldığı aktarılıyordu.

Söz konusu yazıda, "ilçede terör olayları yaşanmıyormuş, devlet tarafından halka zulmediliyormuş ve halk göç ettirilmek isteniyormuş" izlenimi verilecek röportajlar yapıldığı ve bu konuşmalara yer verildiği kaydedilen mütalaada, yazı içeriğinde PKK terör örgütünün şehir yapılanması olan YDG-H'den terör örgütünden ziyade "yer altına gizlenmiş, görünür olmaktan çıkmış yapılanma" şeklinde bahsedildiği anlatılıyordu.

Mütalaada, sanık Cemal'in, zincirleme şekilde "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, verilecek cezanın, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşen ve ertelenen 1 yıl 3 aylık hapis cezasından düşürülmesi talep ediliyordu.

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