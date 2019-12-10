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Ayşegül USTA/İSTANBUL
10.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hasan Cemal’e takipsizlik

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Hasan Cemal’e takipsizlik

Bir internet sitesinde yayınlanan ‘Dikta/Diktatör’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen gazeteci-yazar Hasan Cemal hakkında takipsizlik kararı verildi.

Hasan Cemal’in 9 Temmuz 2018’de yayınlanan yazısının ardından ismi gizli tutulan bir kişi CİMER’e başvuruda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma yapılmasının Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlı olduğu hatırlatılan takipsizlik kararında, Adalet Bakanlığı’nca suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile izin verilmemesi üzerine kovuşturmaya (yargılamaya) yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

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