Hasan Cemal’e çıkış yasağı
GAZETECİ Hasan Cemal’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi ve pasaportuna el konuldu.
Hasan Cemal hakkındaki kararı dün 12.30 Berlin’e uçmak için gittiği İstanbul Havalimanı’nda öğrendi. Eşi Ayşe Cemal Sözeri’nin de eşlik ettiği Cemal’e görevli polis memurları, hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu bildirdi. Pasaportuna el konulan Cemal’e tutanak imzalatıldı. Tutanakta yurtdışına çıkış yasağı tarihinin 11 Kasım olduğu görüldü.
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