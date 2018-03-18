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    Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

    DHA
    18.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otele fizik tedavi için gelen eski bakan Hasan Celal Güzel, bugün saat 10.00 sıralarında aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli’deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakli beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güzel’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Doktorlar, durumu ağır olan Güzel’in hava ambulansı ile Ankara’daki başka bir hastaneye sevkine karar verdi. Güzel’in sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan istenen hava ambulansının beklendiği öğrenildi.

    38 yaşındayken Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olan, 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekilliği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

     

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    Etiketler: Hasan Celal Güzel , yoğum bakım , denizli , gündem
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