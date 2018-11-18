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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.11.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Harput müziğinin üstadı İstanbul’da anıldı

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Harput müziğinin üstadı İstanbul’da anıldı

İSTANBUL’DA Elazığ-Harput müziğinin en büyük üstadı ve kaynak kişisi olan Hafız Osman Öge anısına İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Yaran-ı Harput Derneği, Elazığ-Harput Müziği’ nin en büyük üstadı ve kaynak kişisi olan Harputlu Hafız Osman Öge’yi anmak için bir konser düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen geceye Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Elazığ Dernekleri Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Yaran-ı Harput Derneği Başkanı İshak Şadi Çarsancaklı ve Hafız Osman Öge’nin geride kalan aile bireyleri ve sevenleri katılım sağladı.

"Bu etkinlik Yaran-ı Harput Derneğimizin Hafız Osman Öge Projesi’nin bir parçası" diyen Yaran-ı Harput Derneği Başkanı İshak Şadi Çarsancaklı, "Proje çerçevesinde Hafız Osman Öge’nin hayatı, seslendirdiği eserler, bize kaynaklık ettiği eserlerin toplandığı bir kitap üretildi. Hafız Osman Öge Harput Musikisi’nin bilinen en eski ve temel kaynak kişisidir. Bu nedenle öne çıkarmak istedik. Ayrıca kişiliği ile de sıra dışı, örnek olabilecek bir insandır" dedi.

Harput müziğinin üstadı İstanbul’da anıldı

Harputlu Hafız Osman Ögeyi tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere yürütülen projenin son ayağını yaptıklarını ifade eden Çarsancaklı, "Harput’un yüzü olabilecek vasfı nedeniyle onu öne çıkarmak istedik. Bu anlamda bir kitap çıkardık. Projenin ikinci ayağında Elazığ Belediye’sinin de katkısıyla Harput’ta bir parka onun ismi verildi. Kimliği, hayatı o parkta yer alacak. Aynı şekilde Elazığ’da da eserlerinin okunduğu bir konser düzenlendi. Anma gecesi mahiyetindeydi" ifadelerini kullandı.

Törende İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Hafız Osman Öge tarafından nakledilen ve söylenen mahalli eserleri seslendirdi.

Harput müziğinin üstadı İstanbul’da anıldı

HAFIZ OSMAN ÖGE KİMDİR?

Elazığ-Harput Müziği’nin en büyük üstadı ve kaynak kişisidir. 1892 yılında Harput’ da doğdu. Asıl adı Osman Feyzi’dir. Muallim Hafız Tevfik Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini, hafızlık eğitimini ve bütün makamatı babasından öğrenmiştir.

Elaziz Askeri Rüşdiyesini (Ortaokul) ve İdadisini (Lise) bitirdi. 1908 yılında birinci derece ile diplomasını (şehadetname) aldı. 1909 yılında babası vefat edince harbiyeye devam edemedi. Yardımcı muallim olarak atandığı Harput okullarında 1924 yılına kadar çalıştı. 1924 yılında Muallim Mektebi ambar memurluğuna, 1932 yılında da Elaziz Orta Mektep memurluğuna atandı. 1938-1950 yılları arasında ise Malatya Lisesi sekreterliği ve idari işler şefliği yaptı. 1950 yılında emekli oldu ve tekrar Elazığ’a döndü.

İlk nağmeleri ve Harput Makamatını daha çocuk yaşlarda iken babası ve dedesinden alan Hafız Osman Öge, zamanın ustalarının yorumlarını irdeleyerek yöre ağzının en köklü nağmelerini elde eder. Genç yaşta sesi ve güzel okuyuşu ile tanınır. 1936 yılında Elaziz Halkevi’nde katıldığı derleme çalışmaları ile 56 adet Elaziz ezgisi notalara alınır ve kitaba geçer. Bu, Hafız Osman Öge’nin kaynak kişi olarak katıldığı ilk ciddi programdır. Sonraki yıllarda da bir yandan memuriyetini sürdürürken bir yandan da elinde dokümanlarla Harput ezgilerini irdeler, araştırır ve inceler. Onlarca türkü, hoyrat ve tüm Harput Gazelleri onun sesinden günümüze ulaşmış ve kaybolmaktan kurtulmuştur. 1955 ve 1960 yılında, ilerlemiş yaşına rağmen 114 Elazığ ezgisini makara bantlara okumuştur. İki adet taş plağı vardır. TRT’ye kayıtlı Elazığ ezgilerinden 27 adedinin kaynak kişisidir.

İki kızı ve örnek bir aile hayatı olan sanatçı klasik Türk ve onun bir şubesi olan Harput Musikisi ile sadece kültürel amaçla ilgilenmiştir. Hafız Osman Öge 18.10.1975 tarihinde Elazığ’da vefat etmiştir. Kabri, Harput’taki aile kabristanındadır.

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