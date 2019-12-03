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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Haritanın şifreleri

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Haritanın şifreleri

TÜRKİYE’nin, Akdeniz’de Libya ile yaptığı Deniz Yetki Sınırlandırması Mutabakat Muhtırası’nın yankıları devam ederken, Doğu Akdeniz’de özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır’ı ayıran bu hamlenin şifreleri de belli oldu.

Özellikle Atina’da şaşkınlık yaratan Mutabakat Muhtırası, Yunanistan’ın kendi kıta sahanlığı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kıta sahanlığını birleştirerek, Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırma hamlesini yerle bir etti. Libya ile yapılan anlaşma, Türkiye’nin Kıbrıs adasının batısında Girit ve Rodos’a kadar uzanan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır arasındaki bağlantıyı da koparan çok büyük bir geniş alan üzerinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sınırlarını da belirledi.

BM’YE SUNULACAK

- Resmi onay süreci tamamlandıktan sonra Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacak olan bu haritanın A ve B noktaları arasındaki alan Türkiye ile KKTC arasında 2011 yılında imzalanmış anlaşmanın kapsadığı hattı içeriyor.

- C-D-E hattı ise Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının anakaralar arası ortay hattını gösteriyor.

- E-F hattı Türkiye-Libya anlaşması uyarınca belirlenmiş hat olarak kayıt altına alınmış durumda.

TOP ARTIK YUNAN CEZA SAHASINDA

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasını Hürriyet’e değerlendiren üst düzey bir kaynak, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na davet edilen Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in, Atina yönetimine, “Kimse, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip Türkiye’nin kendisine karşı yapılan hamlelere karşı sessiz kalmasını beklemesin” mesajını net şekilde verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve İsrail’le, Türkiye’yi köşeye sıkıştırma hesapları içindeydi. Atina yönetimi, tüm uyarılarımıza rağmen topu tüm kuralları hiçe sayarak bizim kalemezin önüne getirme planları yapıyordu. Ancak bizim yaptığımız hamle ile top artık Yunanistan ceza sahasına girmiş durumda. Hâlâ aynı tutumu devam ettirmede ısrar ederlerse, hiç beklemedikleri anda golü yerler. Sahadan da Türkiye galip ayrılır. Bizim politikamız ise ‘dostluk kazansın’ anlayışla, Akdeniz’deki doğal zenginliklerin hakça paylaşımıdır.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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