Harita üzerinde İzlanda nerede? İzlanda'nın nüfusu kaç?
İzlanda, çoğunluğu Norveçli ve Kelt soyundan gelen ve çok küçük bir kısmı yabancılardan oluşan bir nüfusa sahiptir. Harita üzerinde Grönland'a ve Norveç'e yakın bir ada konumunda bulunan İzlanda, İzlandaca dilini konuşmakta ve İzlanda Kronu para birimini kullanmaktadır. İzlanda, Birleşmiş Milletler ve NATO üyesidir. İşte, İzlanda'nın nüfusu ve nerede olduğu hakkında detaylı bilgiler
İzlanda, 350 bine yakın nüfusa sahip, 103 bin kilometrekare üzerine kurulu ve başkenti Rekyavik olan bir ülkedir. Genellikle araç, tuz, sülfür ve alçı gibi maddelerle birlikte elektronik cihazlar ihraç ettiğimiz İzlanda, işlenmemiş alüminyum, balık ve deniz kabukluluları ürünlerini ise ülkemize ithal etmektedir.
İzlanda Parlamentosu (Althingi) 63 üyeli ve tek kamaralı bir parlamentodur. Seçimler dört yılda bir ve tek turda yapılmaktadır. İzlanda yasalarına göre partilerin parlamentoya girebilmesi için ülke genelindeki %5'lik oy barajını aşmaları gerekmektedir.
İzlanda, diğer NATO üyelerinden daha küçük bir nüfusa sahip ve silahlı kuvvetleri olmayan tek üye devlettir. İzlanda Sahil Güvenlik görevlisi yetersiz donanıma sahiptir ve savunmadan sorumludur.
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