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    ‘Harem-selamlık’ eğitimde ‘şikâyet’ kriteri

    Umut ERDEM / ANKARA
    26.03.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Ankara Valiliği, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Özel Süleymaniye Eğitim Kurumları’nın Beypazarı’ndaki okulunda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulmasıyla ilgili soru önergesine yanıt verdi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması için verilen soru önergesinde ‘harem-selamlık ders’ iddiaları şöyle yanıtlandı:

    “Kız ve erkek ayrı sınıflar oluşturulması ile ilgili Bakanlık’tan herhangi bir talimat gelmemiştir.

    Okul yöneticileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdikleri cevabi yazıda, ‘Okullarında veli ve öğrencilerinin istek ve talepleri doğrultusunda kız ve erkek öğrenci sınıflarını oluşturdukları’, ‘bu konuda velilerden sözlü ya da yazılı olarak herhangi bir şikâyet iletilmediği’ belirtilmektedir.”

    VALİLİK’TEN NAMAZ ÇAĞRISI YANITI: GÖNÜLLÜLÜK ESASLIYDI İDARİ İNCELEME YOK

    İSTANBUL Valiliği, Fatih Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm öğrencileri Pertevniyal Valide Sultan Camisi’nde kılınacak sabah namazına çağırmasıyla ilgili olarak, “Yazıyla gönüllülük esasına göre programa katılmak isteyenler için okullara duyurulmuştur. Gönüllülük esasına göre olduğundan herhangi bir idari inceleme yapılmamış, konu ile ilgili herhangi bir veli şikâyeti de bulunmamaktadır” savunmasını yaptı. Konu, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Şenal Sarıhan , Ankara Valiliği , gündem
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