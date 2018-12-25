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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA-DHA
25.12.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

Hareketlilik sürüyor... ÖSO teyakkuza geçti... İşte son durum

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Hareketlilik sürüyor... ÖSO teyakkuza geçti... İşte son durum

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye’nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.Terör örgütü PKK/PYD'nin rejim güçlerine bıraktığı Arimah hamlesi sonrası, ÖSO unsurları Menbiç’in özellikle güney ve kuzeyinde teyakkuza geçti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank, zırhlı iş makinesi ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında gönderilen sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı olduğu öğrenildi. 

NELER YAŞANDI?

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye’nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik ise devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç’in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı.

Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat’ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK’nın olası operasyonu öncesi ABD’nin de askerlerini Suriye’den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti.

ÖSO TEYAKKUZDA

Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK’nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu’nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç’in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti.

Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç’teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD’nin, Menbiç ve Fırat’ın doğusunda TSK ve ÖSO’nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

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