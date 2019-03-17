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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
17.03.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Hareketli dakikalar.... Vincin sepetinde mahsur kaldılar, yaralılar var

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Hareketli dakikalar.... Vincin sepetinde mahsur kaldılar, yaralılar var

İstanbul'da Tarlabaşı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki araca ardından da bir binanın camlarını silmek için gelen sepetinde 2 işçinin bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle vincin denge ayaklarından biri kırılınca 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

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  • Otomobilin çarptığı vincin sepetinde mahsur kaldılar
  • Otomobilin çarptığı vincin sepetinde mahsur kaldılar
  • Otomobilin çarptığı vincin sepetinde mahsur kaldılar
  • Otomobilin çarptığı vincin sepetinde mahsur kaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Tarlabaşı Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Taksim’den Kasımpaşa istikametine ilerleyen 34 AU 7674 plakalı otomobil, sürücüsü Osman Arslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce park halindeki içinde iki kişinin bulunduğu araca ardından da bir iş yerinin camını silmek için gelen sepetinde iki işçinin bulunduğu vince çarptı.

SEPETTE MAHSUR KALDILAR

Kaza nedeniyle vincin denge ayaklarından biri kırılınca 2 işçi vincin sepetinde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binanın üçüncü katında mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İki işçi itfaiyenin merdiveni ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan Salih Arabacı ve Medeni Akkuş ile birlikte kaza yapan araç sürücüsü ve park halindeki araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“KAZA NEDENİYLE VİNÇ DENGESİNİ KAYBETTİ BİZ MAHSUR KALDIK”

Mahsur kalan işçilerden Salih Arabacı, "Kaza nedeniyle vinç dengesini kaybetti. Biz yukarıda mahsur kaldık. Araç hızla vincin denge ayağına vurdu. İtfaiye ekipleri geldi ve bizi kurtardı. Bir arkadaşım yaralandı” dedi.

Hareketli dakikalar.... Vincin sepetinde mahsur kaldılar, yaralılar var

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