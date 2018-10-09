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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
09.10.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Bağcılar'da çökme tehlikesi olan bina yıkılıyor

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Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 6 bina boşaltıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İnşaat çalışmaları sırasında yan yatan bina hakkında açıklama yaptı. Gerekli kontrol ve tedbirlerin alındığını belirten Çağırıcı, binanın kontrolü olarak belediye ekipleri tarafından yıkılacağını söyledi. Risk oluşan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı.

BAĞCILAR’da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. 

Yan dönen bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki iki binada çökme riski oluştu. Çatlaklar oluşan bina yan yatarken bir binanın da altı boşaldı. Durumun fark edilmesi üzerine yakındaki 6 bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Temel kazı çalışması yapıldığı sırada çökme riski oluşan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. 

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI: BİNAYI BELEDİYE EKİPLERİMİZ KONTROLLÜ YIKACAK

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İnşaat çalışmaları sırasında yan yatan bina hakkında açıklama yaptı. Gerekli kontrol ve tedbirlerin alındığını belirten Çağırıcı, binanın kontrolü olarak belediye ekipleri tarafından yıkılacağını söyledi.

Bağcılar Kirazlı'da bulunan 1176 Sokak'ta yaşanan olayla ilgili yetkililerden bilgi alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can kaybının olmadığını belirten Çağrıcı, “Önceden tedbir almamız gerçekten bir olumsuzluğu engelledi. Yer altı suyundan kaynaklanan bir çökme söz konusu. Zaten yan yatan binada yeni bina, herhangi bir hasar söz konusu değil. Yapılan inşaatta da gerek ruhsat açısından gerek, gerek de inşaat teknikleri açısından bir problem yok. Zemin kum zemin, o anda yer altı suyunun patlak vermesi binanın yan yatmasına neden oldu. Binadaki komşularımız tahliye edildi. Kendilerine konaklama sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Devamı içinde gerekenler yapılacak, kimse mağdur edilmeyecek. Saat 15.00 sıralarında aldığımız bir ihbar ile burada hareketlilik başladı. Onun öncesinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." dedi

Binanın askıda olduğunu belirten Çağrıcı, “Tahliyeye de müsait değil, şimdi iş makinelerini de çağırdık. Biz tedbirli olarak yıkımı yapacağız. Burada oturan vatandaşlarımızı biz bir otelde ağırlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerek kiralama konusunda gerekse de eşya konusunda kendilerine yardımcı olacağız. Şuan başka binalarda hasar söz konusu değil. Ama tedbir amaçlı inşaatın hemen yanındaki bina içinde benzer bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte burada ilave bir dönüşüm düşünüyoruz. İlk olarak 6 bina tahliye etmiştik. Şimdi 10 binayı tahliye edildi. Kontrol ve tedbirlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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