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    Hareketli anlar: Bebeğini rehin aldı

    İHA
    12.03.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde dini nikahlı eşi evi terk eden şahıs, bebeğini rehin aldı.

    Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi Kanal yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.'nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi. Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu.

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    Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı.

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    Etiketler: aydın , bebek , rehine , son dakika , gündem
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