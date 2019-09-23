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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ- ANKARA-Aziz ÖZEN Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
23.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hareket’e geçtik

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‘Hareket’e geçtik

2002 yılından beri 16-22 Eylül arasında dünyanın büyük kentlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dün Türkiye’de de birçok ilde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Ankara’da trafiğe kapatılan ve Bahçelievler Aşkaabat Caddesi’nde ‘Beraber Yürüyelim’ etkinliğine katıldı. Bakan Kasapoğlu’na yürüyüş sırasında ünlü sanatçı Haluk Levent de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, “Tüm Türkiye bugün sağlık, dostluk ve kardeşlik için yürüyor. Spor demek beraber olmak demektir. Biz de tesislerimiz ve yatırımlarımızla, toplumumuzu spor yapan bir toplum olması için teşvik ediyoruz” dedi. Sanatçı Haluk Levent ise yürüşe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sayın bakanımızı yakaladım; bisikletlilerin, yayaların ve engelli sporcuların bazı sorunlarını yürüye yürüye anlatıyorum” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Otomobilsiz Kent Günü/ Birlikte Yürüyelim’ etkinliği de Bağdat Caddesi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş nedeniyle Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı.  Zakonjsek, “İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. Halbuki o zamanı dostlarınızla, ailenizle harcamanız lazım” dedi. Berger de “Bugün tam 3 bin kent bu aktiviteyi yapıyor. Türkiye’den de 61 kent var” diye konuştu. Beyoğlu’nda ise Haliç kıyısında milli sporcuların da katıldığı yürüme ve yüzme etkinliği düzenlendi. 

 

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