‘Hareket’e geçtik
2002 yılından beri 16-22 Eylül arasında dünyanın büyük kentlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dün Türkiye’de de birçok ilde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Ankara’da trafiğe kapatılan ve Bahçelievler Aşkaabat Caddesi’nde ‘Beraber Yürüyelim’ etkinliğine katıldı. Bakan Kasapoğlu’na yürüyüş sırasında ünlü sanatçı Haluk Levent de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, “Tüm Türkiye bugün sağlık, dostluk ve kardeşlik için yürüyor. Spor demek beraber olmak demektir. Biz de tesislerimiz ve yatırımlarımızla, toplumumuzu spor yapan bir toplum olması için teşvik ediyoruz” dedi. Sanatçı Haluk Levent ise yürüşe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sayın bakanımızı yakaladım; bisikletlilerin, yayaların ve engelli sporcuların bazı sorunlarını yürüye yürüye anlatıyorum” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Otomobilsiz Kent Günü/ Birlikte Yürüyelim’ etkinliği de Bağdat Caddesi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş nedeniyle Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Zakonjsek, “İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. Halbuki o zamanı dostlarınızla, ailenizle harcamanız lazım” dedi. Berger de “Bugün tam 3 bin kent bu aktiviteyi yapıyor. Türkiye’den de 61 kent var” diye konuştu. Beyoğlu’nda ise Haliç kıyısında milli sporcuların da katıldığı yürüme ve yüzme etkinliği düzenlendi.
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