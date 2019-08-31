Harekete geçildi! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Twitter üzerinden bugün itibariyle bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığı tespit edilmiştir.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 30, 2019
Hesabın kapatılması için Twitter şirketi ile irtibata geçilmiş, fotoğrafları paylaşan kullanıcılar hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. pic.twitter.com/SFC2PiyRSX
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