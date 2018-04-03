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    Harekete geçildi her yerde aranıyordu: Sapık baskında yakalandı!

    İHA
    03.04.2018 - 19:52 | Son Güncelleme:

    Adana'da ağabeyi cezaevinde olan bir kişi yengesine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlının gidebileceği yerlere şok baskınlar yapan polis kısa sürede şahsı yakaladı.

    Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan D.B.'nin (27) evine gelen kayın biraderi Sezer B. (30), kapının zilini çaldı. Kapıyı açan kadın, karşısında kayınbiraderini gördü. İçeri giren Sezer B., çocukların da uyumasını fırsat bilerek, kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden ayrıldı. Perişan bir halde kalan kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı.

    ÇOK YALVARDIM AMA BENİ DİNLEMEDİ

    Hemen Hatay'dan Adana'ya gelen ailesi, kızlarını da yanlarına alarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek Sezer B.'den şikayetçi oldu. Harekete geçen polisler yaptıkları araştırma sonucunda saldırganı bulamadı. Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan D.B., başından geçen olayı şöyle anlattı:
    "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayın biraderim Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum."

    "BU NASIL BİR İNSAN?"

    Kızına cinsel saldırıda bulunan adamın yakalanıp en ağır ceza verilmesini isteyen baba R.B. (53), "Bu nasıl bir insan? Böyle insanlar yaşamamalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

    Bu arada D.B. ailesi tarafından Hatay'a götürülürken en büyük çocuğu B. annesine sarılıp, "Bizi bırakıp gitme. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek gözyaşı döktü. Anne ve kızın birbirlerine sarılıp ağlaması yürekleri dağladı.

    HAREKETE GEÇİLDİ BASKIN YAPILDI

    Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şikayet üzerine harekete geçti. Zanlının gidebileceği yerlere şok baskınlar yapan polis kısa sürede şahsı yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı tecavüz suçlamasını kabul etmeyerek yengesinin kendisiyle gönül rızasıyla ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Zanlı ayrıca ağabeyinin yatağında uyumak istediğini iddia etti. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Beni çekmeyin 3 çocuğum var" diye tepki gösterdi.

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    Etiketler: gündem
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