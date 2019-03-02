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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
02.03.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Harekete geçildi! Görüntüler büyük tepki çekmişti

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Harekete geçildi! Görüntüler büyük tepki çekmişti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi’ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü. Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okula geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

İlçedeki bir lisede görev yapan müdürün merdiven başında durarak okula geç gelen öğrencilerin kulaklarını çektiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Harekete geçildi Görüntüler büyük tepki çekmişti

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