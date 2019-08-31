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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.08.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Harekete geçildi! Ayder'de salıncaklar sökülmeye başlandı

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Rize’nin ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı.

İlk salıncağı söken de Çamlıhemşin Belediyesi tarafından yapılan tebligatların ardından Çamlıhemşin Belediye Meclis üyesi olan İsmail Sarı’nın oğlu Erdal Sarı oldu. Sarı, bu sabah beraberindekiler ile birlikte yayladaki salıncağını sökerek demirlerini bölgeden kaldırdı.

Sarı, “Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tebligatı ile bu yasaklanan salıncakları kaldırıyoruz. Daha güzel bir Ayder için bunu yaptık. Çevre kirliliğine ortadan kaldırmak için biz ön ayak olmak istedik. İnşallah devletimiz bize bir yer gösterir ve daha uygun yerlerde bize fırsat verir ruhsatlandırır. Çevreyi bozmayacak şekilde salıncak kurulmasına izin verir. Salıncak bir aktivitedir, eğlencedir. Devletimizin bu salıncakları uygun yerde tekrar kurdurmasını, belli sayılarda kurulmasına izin vermesini istiyoruz” dedi.

İsmail Sarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi doğrultusunda bu çalışmaları yapıldığını belirterek “İnşallah yapılan çalışmalar ile daha güzel bir Ayder oluşturulacak” dedi.

Harekete geçildi Ayderde salıncaklar sökülmeye başlandı

Rize’nin Ayder Yaylası başta olmak üzere birçok yaylasında kurulmaya başlanan salıncaklar tepkilere neden olmuştu. Ayder Yaylası'nda yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da kötü bir görüntüye sebep oluyordu. İlk olarak Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz Haziran ayında bir açıklama yapmış “Salıncak yapısı itibari ile İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde. Ama müthiş bir çirkinlik” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Temmuz ayında Ayder Yaylası’nı ziyaret ederek tepkilere neden olan salıncakların kaldırılacağını duyurmuştu. Bakan Kurum, “Salıncak alanları olarak bilinen bu alanları da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakip de burada salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedelleri dışında da kira yardımı yapmak suretiyle de salıncaklarımızı da Ağustos ayın sonu itibariyle bu bölgeden taşımış olacağız” demişti.

Harekete geçildi Ayderde salıncaklar sökülmeye başlandı

Son olarak geçtiğimiz hafta memleketi Rize’ye gelen ve bölgede ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salıncak kirliliğine dikkat çekmiş “Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları ‘o acayip şeyleri’ filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Tüm bu çalışmaların ardından ilk salıncak bugün Ayder Yaylası’nda söküldü.

Harekete geçildi Ayderde salıncaklar sökülmeye başlandı

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