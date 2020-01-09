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AA-Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 18:26,Son Güncelleme:/

Harekete geçildi... 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

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Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti. Hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.

Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu
Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu
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