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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.04.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

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Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

 

 

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