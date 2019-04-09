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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
09.04.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Harekatın sinyalini Hulusi Akar vermişti! Ve ‘Pençe’ dönemi başladı…

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Harekatın sinyalini Hulusi Akar vermişti! Ve ‘Pençe’ dönemi başladı…

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede başlattığı yeni dönemde, alınan anlık istihbaratlar kapsamında hayata geçirilen "Pençe Harekatı" ile ilk olarak terör örgütünün sözde elebaşılarının Kandil'de kullandığı karargahlar, sonrasında ise bölücü terör örgütün sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede başlattığı yeni dönemde, alınan anlık istihbaratlar kapsamında hayat geçirilen "Pençe Harekatı" ile ilk olarak terör örgütünün sözde elebaşılarının Kandil'de kullandığı karargahlar, sonrasında ise bölücü terör örgütün sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede yeni bir döneme girdi. "Pençe" adı verilen ve devam eden operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki terörist hedefleri tek tek etkisiz hale getirilmeye başlandı.

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Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda ilgili kurumlardan alınan anlık istihbaratlar çok önemli rol oynadı. Koordinasyon içinde bölgeden sağlanan hızlı ve doğru istihbaratlar kapsamında terör örgütünün sözde elebaşıları ile örgütün son dönemde karargah olarak kullandığı yerler tek tek tespit edildi.

Yerli üretim mühimmat ve insansız hava araçlarının  kullanıldığı operasyonlar kapsamında savaş uçakları terör örgütünün sözde elebaşıları ile örgütün önemli lojistik yerlerini vurdu. Hava harekatlarında sivil hassasiyeti göz önünde bulunduruldu, nokta atışlarla sadece hedefler etkisiz hale getirildi.     

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Operasyonu" ile terör örgütüne darbe vurulduğunu ilk olarak geçen ayın sonunda yaptığı açıklamayla duyurdu.     

Irak'ın kuzeyinde Kandil başta olmak üzere Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekatıyla PKK terör örgütü elebaşılarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.     

HAREKATIN SİNYALİNİ AKAR VERMİŞTİ

Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü bir ağır darbe daha aldı. Milli Savunma Bakanlığından, bugün yapılan açıklamada, jetlerin Sinath Haftanin'deki terörist hedefleri vurduğu bildirildi.     

Üç günlük izlemenin ardından yapılan hava harekatıyla  "aranan terörist" listesinden kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Soysüren'in terör örgütünün sözde "özel güç" sorumlusu olduğu öğrenildi.     

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, hava harekatıyla ilgili ilk sinyali vermişti.     

Akar, törendeki konuşmasında, "Hava Kuvvetlerimiz, Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu." ifadelerini kullanmıştı.     

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