Harekâta destek :Sınırda terör yuvalanmasına izin veremeyiz
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah İstanbul’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi beklenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etti.
İmamoğlu Ailesi ile kahvaltıya İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Ziyaretle ilgili “Her ziyaret güzeldir” diyen Kılıçdaroğlu, yerel seçim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u Allah’ın izniyle alacağız. İstanbul’u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. İstanbul’a ihanet edildi. İstanbul’un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız. İstanbul’u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, daha sonra DİSK’i ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir askeri operasyona destek verirken “Türkiye, kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir”dedi. m
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