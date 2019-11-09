Harekat kesinlikle devam edecek

ABD ZİYARETİNİN GÜNDEMİ

“Sayın Trump’la telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım’da ABD’ye gitme kararını verdik. Bu ziyaretle Barış Pınarı harekâtının şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Suriye’de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz. Malum, Pence’in Pompeo ile gelişinde 120 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bölgeyi terk etmiş değiller. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız Soçi mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler. Burada birçok sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz.

‘İNCELEYECEĞİM’ DEDİ





ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaret çok önemli. Sözde Ermeni yasa tasarısı ve yaptırım tehditleri ile bizi yıldırmaya çalışma gayretleri var. Sayın Trump’ın da bunun farkında olduğunu telefon görüşmesinde de hissettim. ‘Bugüne kadar bu nasıl oldu?’ diye sordu. Ben de ‘Ben bugüne kadar oğul Bush ve aynı şekilde Obama ile de çalıştım. Şimdi de sizinle çalışıyorum. O dönemlerde onlar bu işi komisyona havale ederlerdi ve komisyondan dönerdi. Şimdi ise komisyonu bypass ettiler ve kongreye gönderdiler’ dedim. Kendisi ‘Ben bunu inceleyeceğim ve arkadaşlarla konuşacağım’ dedi.

‘13 KASIM İÇİN İYİ BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ’ DEDİ

Kendisinin şu ifadesi de manidardı; ‘13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz’ dediler. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarılı bir ziyaret olur.

(Rusya ve ABD ile temaslar, oyalama iddiaları) Rejim güçleri ile hareket ederken de belli yerlerde terör örgütü PKK-PYD-YPG ile bağlantısı var. Bu bağlantı devam ediyor. ABD ‘Münbiç’ten terör örgütlerini çıkartacağız’ dedi. 1.5-2 sene oldu, terör örgütü orada. Şu anda da çıkmış değil. Aynı şey Ayn el-Arab’ta da var. Ayn el-Arap’ın ismi sonra Kobani’ye çevrildi. Buranın halkından yaklaşık 350 bin kişi terör örgütünden kaçıp ülkemize sığındı. Ayn el-Arap’tan gelen Kürtlere de biz bakıyoruz. Buna rağmen bazıları ‘Türkiye Kürtlere karşı’ diye yalan yayıyorlar.

Arap Ligi Türkiye’ye karşı tavır takınıyor. Arap Ligi mensuplarına sormak lazım: ‘Peki Türkiye’deki ağırlıklı olarak Araplardan oluşan bu mültecilere karşı bir kuruş desteğiniz oldu mu?’ Yok. Bütün yapılanları 40 milyar doların üzerindeki harcamayla biz gerçekleştiriyoruz. Burada AB de sözünü tutmamıştır.

Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde kontrolümüz devam ediyor. Ancak Resulayn’ın güneyinde Tel Tamer bölgesi var. Burası terör örgütünün bulunduğu bir yer. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Münbiç’te var. Aynı durum Ayn el-Arap çevresinde var. Burada yine PKK-PYD-YPG en ufak fırsatı bulduğunda bunu yapıyor. Mücadele kararlılıkla devam ediyor. ABD ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız.

‘KOBANİ’NİN BİLGİLERİ

Terör örgütünün Mazlum Kobani diye ad taktığı Ferhat Abdi Şahin isimli terörist PKK terör örgütünün elebaşlarından biri. Biz görüşmemizde Sayın Trump’a dedik ki ‘Ne yazık ki siz böyle bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. Böyle bir kişi ile bir araya gelişinizi biz kınıyoruz.’ Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump’a takdim edeceğim. ‘Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz.’ Benim size söylediklerim belli. Dedim ki ‘Ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam.’ Bunun üzerine kendisi ‘Pence’i göndereceğim’ dedi. Ben Pence ile ikili görüşme yaptım. İkili görüşmeden sonra heyetler arası görüşmemize girdik ve 120 saat kararını orada mutabakat metni içerisine koyduk, kamuoyuna açıkladık. Şu anda da bu yürürlükte. Ferhat Abdi Şahin denilen adamın birçok terör saldırısında rol aldığını biliyoruz. Sayın Başkan’a mektupla birlikte bu bilgileri takdim edeceğiz. Tavrımızın neden böyle olduğunu ve atmamız gereken adımlarımızın bitmediğini aktaracağız. Biz bunların başlarına da ödül koyduk. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan vs. Terör devleti kurmaya yönelik oyunu bozduk.

TRUMP: ‘SOYKIRIM’ DEĞİL SAVAŞ DESEK NASIL OLUR

- Yapacağımız görüşmeye ilişkin bazı ipuçlarını Sayın Trump’tan aldım. Ancak yüz yüze görüşmeyi yaptığınız zaman çok daha farklı ipuçlarının ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben çok önemsemiyorum. Bunlardan bir tanesi diyelim sözde Ermeni soykırımı. Bu artık bizim için pişirip pişirip önümüze getirdikleri bir yemek oldu. Bunu da kendilerine ifade edeceğiz. Kendisi hatta şöyle bir ifade kullandı; ‘Buna soykırım değil de savaş desek nasıl olur?’ dedi. Ben de şu cevabı verdim; ‘Bir defa karşımızda bir devlet yok. Böyle bir şey de aramızda zaten söz konusu değil. Bu bir zorunlu göç meselesiydi. Bunda da bazı sıkıntılar yaşandı. Van Gölümüz var. Gölde Akdamar Adası ve kilisesi var. Biz devlet olarak buranın restorasyonunu yaptık. Ermeniler gelir, orada yıllık ayinlerini yaparlar. Kaldı ki şu anda Türkiye’de 100 bine yakın Ermeni var. Bunların içinde vatandaşım olan Ermeniler var. Bir de vatandaş olmadığı halde bize sığınmış olan Ermeniler var. Türkiye’den ABD’ye göç etmiş olan Ermeniler de var. Şu anda Türkiye’deki dini azınlık gruplarını temsil eden 17 kişi New York’ta bir Yahudi fotoğraf sanatçımızın Akdamar Kilisesi ile ilgili fotoğraf sergisini açmak üzere bulunuyor. Dolayısıyla her şey size anlatıldığı gibi değil. Türkiye’de Patrik adayı olan Ermeni vatandaşımızın yaptığı açıklamalar çok manidardır. Sayın Pence’e de verdim. Bunun dışında diğer dini azınlıkların Barış Pınarı harekatı ile ilgili yaptıkları destek açıklamaları var. Yine bu açıklamaları da Pence’e verdik.’ Merakla bizim yine bunlarla ilgili anlatacaklarımızı bekliyorlar. Bunların yanında S-400, F-35, Patriot konusunu da görüşeceğiz.

YORUM YAPMAM

(Trump’ın azli süreci) Bu konuya girmek istemem. Seçimden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti. 3 yıl boyunca böyle bir şey niçin gündemde yok da şimdi gündeme geliyor? Burada bir plan var, proje var. Şimdi o proje devreye girmiş oluyor. Böyle bir iç meseleden dolayı bir stratejik ortak olarak ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak burada yorum yapmayı doğru bulmam.

(Irak’ta protesto gösterileri) Pençe 1-2-3 harekâtlarımızı aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Herhangi bir aksama, eksilme söz konusu değil. Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Dert İslam dünyasını bölmek.

PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİZ

(ABD askerlerinin petrol alanlarında görüldüğü iddiaları) Açıklamalarımda Sayın Trump’ın ifadelerine dayalı olarak konuşuyorum. Sayın Trump’ın altındaki emir-komuta zinciri içerisinde, yani memur sıfatında olanların ağzına bakmıyorum. Trump ‘çekilecekler veya çekiliyoruz’ dediği için değerlendirmemizi böyle yaptık. Ama ondan sonra yaptığım iki telefon görüşmesinde de tüm bu gelişmeleri kendisi ile paylaştım. Cumartesi de (bugün) Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Bilgilerimizi alalım ki, ayın 13’ünde yapacağımız görüşmelerin altyapısını oluşturmuş olalım.”

DEAŞ’LA MÜCADELE VEREN İKİNCİ ÜLKE YOK

(Yabancı DEAŞ’lı teröristlerin durumu) Sınır dışı edilenlerin sayısı 7 bin 550. Hapishanelerimizde 1201 militan var. Suriye’deki DEAŞ kamplarından kaçıp ülkemiz tarafından yakalanan ve tekrar hapishaneye konulanların sayısı 287. Fırat Kalkanı harekâtında 3 bin 500 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ elebaşının çok sayıda aile üyesini Azez’de ele geçirdik. Bunların sorgulanma süreci devam ediyor. İddialı bir şekilde söylüyorum, dünyada Türkiye gibi DEAŞ’la mücadele veren ikinci bir ülke yok.

SON TERÖRİST BÖLGEYİ TERK ETMEDEN BİZ BU İŞİ BIRAKMAYIZ

(Barış Pınarı harekâtı devam edecek mi?) Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Suriye’nin birliğine, beraberliğine ve bütünlüğüne taraftarız. Asla parçalanmasını da istemeyiz. Eğer diğer ülkeler de buna taraftarlar ise kendilerinin de bunu ispat etmeleri lazım. Bunların hiçbirinin burada sınırı yok ama bizim burada sınırımız var. Oysa burada ne Rusya’nın ne ABD’nin ne de İran’ın sınırı var. Sadece Irak’ın biraz sınırı var. Bizim Adana Mutabakatı gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatı’nın bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.