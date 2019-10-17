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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Harekât birçok oyunu bozmuştur

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Harekât birçok oyunu bozmuştur

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı.

Toplantının ana gündem maddesi, Barış Pınarı harekâtı oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sahadaki son durumla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hız kazanan diplomatik temaslarla ilgili bilgi sunduğu toplantıda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kritik Türkiye ziyareti de ele alındı.

 

GÜRÜLTÜNÜN TEMEL SEBEBİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Barış Pınarı harekâtı hakkında koparılan bu kadar gürültünün aslında temel sebeplerinden bir tanesi de bu harekâtın birçok oyunu bozmuş olduğunu ifade edebiliriz. Gürültünün temel sebebi de budur. Barış Pınarı harekâtı birçok oyunu eşzamanlı olarak bozmuştur. Eleştiriler, yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan hiçbir şekilde vazgeçirmeyecektir. Harekât beklenenden çok daha kısa sürede büyük başarılar elde etmiş bulunmaktadır. PKK, uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. Gürültü koparanlar harekâtı lekelemeye çalışanlar aslında Suriye bölgesindeki piyonları mevzi kaybettiği için bu kadar sinirli, öfkeli ve panik halde bulunmaktadırlar.

RESMİ TEMASIMIZ YOK

(Esad rejimiyle temas) Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme temasımız yok. Özellikle askerlerimizin can güvenliği söz konusu olduğunda bunu Ruslar ya da İranlılar üzerinden iletiyoruz. Şu anda böyle bir görüşme trafiği söz konusu değil. Esed konusunda bizim pozisyonumuz bellidir. Burada bir değişiklik yok.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ

(ABD’nin yaptırımları) Daha önce benzer tehditler oldu, yaptırımlar da uygulandı. Türkiye güçlü, onurlu bir ülkedir, bu tür tehditlere asla prim vermeyecek bir ülkedir. Bunların hiçbirisi varoluşsal, ulusal güvenlik sorunlarımızı kendi imkanlarımızla çözmemizin önünde engel olmayacaktır. Müttefiklerimizle konuşarak, anlaşarak hem bizim güvenlik kaygılarımızı ortadan kaldıracak hem Suriye’yi rahatlatacak formüller üzerinde çalışabiliriz diyoruz. Bu tür yaptırımlara misliyle karşılık veririz. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız bir hazırlık yapıyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu karşılıksız bırakmayacaktır.” 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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