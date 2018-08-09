Hard disk'te ilginç bilgiler! Kullanmayan kalmamış

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 05:59, Son Güncelleme:

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FETÖ finansörü Akın İpek'in Marmaris'teki 7 yıldızlı Angel's Peninsula otelinde el konulan hard diskte 2011 ile 2015 arasında otelde konaklayan birçok FETÖ'cünün ismi ortaya çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ finansörü Akın İpek'in sahibi olduğu Koza- İpek Holdinge ait 22 şirkete 1 Eylül 2015'te kayyum atanmıştı. Bunlardan biri de Marmaris'teki 7 yıldızlı Angel's Peninsula oteliydi. Otelde bir çok belgenin yakılmasına dair 8 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelilerin 20 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, otelde el konulan hard diskte 2011 ile 2015 arasında otelde konaklayan birçok FETÖ'cünün ismi ortaya çıkarıldı. Otelin müdavimleri arasında ABD'ye kaçan FETÖ kalemşörleri Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile İngiltere'ye kaçan Tarık Toros ve Erhan Başyurt, eski futbolcu Hakan Şükür, komedyen Atalay Demirci bulunuyor. FETÖ'den haklarında işlem yapılan işadamları Beşir Baymaz, Çetin Hakkı Şaşmaz, Mehmet Katırcı, Murat Sungurlu, Şükrü Boydak, Yusuf Boydak, Hacı Boydak, Abdullah Baday, Hasan Hüseyin Nakiboğlu da var. Otelde kumpas savcısı Zekeriya Öz'ün de "Hasan Sezer" sahte ismiyle otelde konakladığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isimlerden sivil imam Kemal Batmaz'ın da 2012'de otelde kaldığı ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLER YUNANİSTAN'A KAÇAMADI

Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi ile kaçmalarına yardımcı olan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınanların FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B. (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) olduğu öğrenildi. Antalya'da 11, Kahramanmaraş'ta 6, Balıkesir'de 4, Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül görevden alındı. (SABAH)

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