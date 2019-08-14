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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Harbiye Açıkhava'da dev buluşma

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Harbiye Açıkhava'da dev buluşma

Poll Production organizasyonu Demirören Tv medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri devlerin düetine sahne olacak.

Arabesk Müziğin iki dev ismi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun yoğun istek üzerine bir ay içerisinde ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle buluşacak. 21 Ağustos’ta sahne alacak olan ikili, en güzel aşk şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirecek.

İLK KEZ AYNI SAHNEDELER!

İlk kez aynı sahneyi paylaşacak olan Deniz Seki ve Rafet El Roman ise 22 Ağustos’ta Harbiye’de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sürpriz bir repertuvarla dinleyicilerine seslenecek olan iki sevilen sanatçı, Açıkhava’da adeta müzik ziyafeti yaşatacak.

İKİ EFSANE AYNI SAHNEDE!

Türk Müziği’nin iki önemli değeri Bülent Ersoy ve Selami Şahin 26 Ağustos’ta Harbiye’de sevenleriyle buluşacak. Milyonları peşinden sürüklemiş şarkıların bulunduğu çok özel bir repertuvarla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan iki dev ses, müzik tarihinde iz bırakmış şarkıları ile dinleyicileri dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Poll Production organizasyonu Demirören Tv Medya Sponsorluğunda gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 21-30 Ağustos tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde.

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ Etkinlik Takvimi:

21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun
22 Ağustos - Deniz Seki&Rafet El Roman
23 Ağustos - Haluk Levent
24 Ağustos - Serdar Ortaç
25 Ağustos - Anadolu Ateşi
26 Ağustos - Bülent Ersoy&Selami Şahin
27 Ağustos - Berkay
28 Ağustos - Nükhet Duru (Sinema Senfoni Orkestrası Eşliğinde 'Film Gibi')
29 Ağustos - Mustafa Sandal
30 Ağustos - Murat Dalkılıç

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