Harb-İş’ten askeri fabrika başvurusu
SAKARYA Arifiye’de obüs üretimi ile tank modernizasyonlarının yapıldığı MSB 1. Ana Bakım Fabrikası’na yönelik özelleştirme kararı mahkemelik oldu.
Türk Harb-İş Sendikası, Katar ortaklı BMC’ye tahsis amacıyla özelleştirmeye açıldığı öne sürülen MSB 1. Ana Bakım Fabrikası’na yönelik kararı yargıya taşıdı. Danıştay 13. Dava Dairesi’nde açılan dava dilekçesinde, kararın ülke menfaatleri üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmasının yanı sıra, milli savunma ve güvenliğe ilişkin en temel anayasal emredici hükümlere aykırı olduğu iddia edildi.
İŞLEMİN İPTALİ İSTENDİ
Dava dilekçesinde, yürütmenin durdurulması ve iptali istendi. 19 Ocak’ta Adapazarı’nda büyük bir mitinge hazırlandıklarını belirten Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, şunları söyledi:
100 BİN İŞÇİ ‘DUR’ DİYECEĞİZ
“Daha yeni Pakistan’a dört adet savaş gemisi satılmasına yönelik sözleşme imzalandı. Aynı sistemi ALTAY tankı için de uygulayabiliriz. Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir’i ziyaret ettim. Milli Savunma Bakanı’nın, kendisine ‘Askeri fabrikalarımızda işleyen bir çark var, bunları bozmayın’ dediğini iletti. Bunun üzerine Sayın Bakanımıza teşekkür mektubu yazdık. Bu fabrika, Adapazarı’nın evladı gibi. Adapazarı’nda bu karara tepki çok büyük. Ayın 19’unda büyük bir mitinge hazırlanıyoruz. Türk-İş’e bağlı sendikalar da bize destek veriyor. Yaklaşık 100 bin işçi kardeşimizle 19 Ocak’ta bu özelleştirmeye dur diyeceğiz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle