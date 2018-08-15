Hapse girecek
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in 7 yıl 1 ay 16 günlük hapis cezasının kanser olduğu gerekçesiyle durdurulması talebini reddetti. Karamehmet hakkında yakalama kararı bulunuyor.
PAMUKBANK’tan usulsüz kullandırılan kredilere ilişkin ‘zimmet’ suçundan 7 yıl 1 ay 16 günlük kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan 75 yaşındaki işadamı Mehmet Emin Karamehmet, avukatı aracılığıyla infazın durdurulması talebinde bulundu. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Karamehmet’in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos’ta hayati risk taşıyan bir ameliyat olacağı, ameliyat sonrasında da titiz ve meşakkatli bir bakıma ihtiyaç duyacağı belirtildi. Özel bir hastaneye ait raporların sunulduğu dilekçede, Karamehmet’in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep edildi.
SAVCILIK MAHKEMEYE SORDU
Savcılık, Karamehmet’in cezaevine girmesi durumunda hayati tehlikesinin olup olmayacağı konusunda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor alınması için yazı yazdı. Savcılık ayrıca İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de yazı yazarak hükümlü işadamı hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle ‘hastaneden beklenen rapor gelene kadar telafisi mümkün olmayacak mağduriyete sebep olmaması için hükümlü hakkındaki infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda karar verilmesini’ talep etti.
Mahkeme ise 10 Ağustos’ta verdiği kararında, cezanın infazı için yakalama kararı çıkartıldığı, bu nedenle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesinin (hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi) uygulanması imkânının bulunmadığını belirtti. ‘Hastalık nedeniyle erteleme hükümlerinin uygulanabilmesi’ için de usulünce alınmış bir doktor raporunun bulunması gerektiği, hükümlünün raporunun alınmadığı ve infaz işlemlerinin bu haliyle ertelenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilerek infazı işlemlerinin durdurulmasına yer olmadığına karar verildi. Dosya yeniden infaz işlemlerinin sürdürülmesi için savcılığa gönderildi. Karamehmet’in kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda Karamehmet, görüldüğü anda cezaevine konulabilir. Öte yandan yoğun bakım tedavisinde olan ve hayati riski bulunan hükümlülerle ilgili infaz işlemleri, Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporlara göre ertelenebiliyor.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Mehmet Emin Karamehmet, 417 milyon 435 bin 580 TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla 7 Aralık 2015’te İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. Hüküm, 30 Kasım 2016’da Yargıtay’da onaylanarak kesinleşmişti. Karamehmet hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Banka zararının tamamının hükümden önce TMSF’ye ödenmesi nedeniyle cezada indirim uygulanmıştı.
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