Hapishanelerin artırılmış kapasitesi 218 bin
ADALET Bakanlığı, Türkiye’de kullanılan 353 hapishanenin artırılmış kapasitesinin 218 bin kişi olduğunu, inşaatı devam eden ve ihale aşamasındakilerle birlikte birkaç yıl içerisinde 85 bin kişilik yeni cezaevleri yapılacağını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in cezaevleri konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi. Bakanlığın bilgilendirmesine göre, normal kapasiteleri 114 bin olan mevcut cezaevleri, artırılmış modelle 218 bin 950 kişiye kapasiteye ulaştı. 2018 ve 2019’da 27 cezaevinin inşaatı tamamlandı. İnşaatı devam eden 114 ceza infaz kurumu arasında 2 kadın, 1 kadın açık; 2 çocuk cezaevi bulunuyor. 114 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi 73 bin 448 olarak bildirildi. İhale aşamasındaki 23 cezaevinin toplam kapasitesi ise 14 bin 919 kişi olacak. Bu 137 kurumun tamamı hizmete alındığında toplam 88 bin 367 kişilik artışla Türkiye’deki hapishanelerin kapasitesi 300 bini geçecek. Bakanlıkça fiziki koşullarından ötürü 45 cezaevi kapatıldı.
OECD İKİNCİSİ
Bakanlığın verilerini değerlendiren CHP’li Adıgüzel, şunları söyledi: “Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen gün artıyor. OECD’nin Mayıs 2019 tarihli verilerine göre, OECD ülkeleri arasında Türkiye, ABD’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada yer alıyor. 330 milyon nüfuslu Amerika’da 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısı 655 iken, bu sayı 82 milyon nüfuslu Türkiye’de 318. Ne acı ki eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve daha birçok konuda OECD listelerinin son sıralarında yer alan Türkiye, hapsetme oranlarında ABD ve İsrail’le ilk 3 sırayı paylaşıyor.
Çözüm daha çok cezaevi inşaat etmek değil. Çözüm, yerle bir edilen yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinde yatıyor.” ◊ Bülent SARIOĞLU/ANKARA
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