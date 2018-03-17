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    Hapis isteğine ret

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    GÜLBEN Ergen’in tedbir kararına uymadığını öne sürerek eski eşi Erhan Çelik hakkında talep ettiği “Zorlama hapis kararı”nı mahkeme reddetti.

    Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı. Çelik’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle koruyucu tedbir kararını ihlal ettiğini ileri süren Ergen’in başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Çelik hakkında “Zorlama hapis kararı” verilmesini istemişti. Dosyanın gönderildiği İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde gizli görülen duruşmada hâkim delil durumu ve bilirkişi raporu doğrultusunda Erhan Çelik’e zorlama hapsi verilmesine gerek olmadığına karar verdi

    Etiketler: Gülben Ergen , Erhan Çelik , gazetehaberleri , gündem
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