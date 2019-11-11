Hannover Belediye Başkanı olan Türk isim Belit Onay kimdir?
Hannover'da Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mücadele eden Türk kökenli Alman vatandaşı Belit Onay, oyların yüzde 52,9'unu alarak Hannover'ın yeni belediye başkanı oldu. Almanya'da bir ilki yaşatan Belit Onay, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki, Hannover Belediye Başkanı olan Türk kökenli isim Belit Onay kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, 15 Ocak 1981'de Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Goslar kentinde dünyaya geldi. Hukuk okumak için Hannover kentine gelen Belit Onay, hayatına burada devam etmeye karar verdi.
Siyasete girme kararını 1993 yılında Solingen'de gerçekleştirilen kundaklama suikastinin ardından hayatını kaybeden Öztürk ailesinden etkilenerek aldığını belirten Belit Onay, göçmen kökenli insanların günlük yaşamını şekillendirmelerine yardım etmek için Hamnnover belediye meclisinde yer aldı.
Belit Onay, 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen seçim ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
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