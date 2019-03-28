‘Hanımlar gece rahat rahat sokaklarda gezecek’

Yıldırım, “Sizin beklentilerinizi ilk ağızdan sizden dinleyeceğiz. Daha sonra çalışanlarımızla bir araya geleceğiz” dedi. Yıldırım, Gaziosmanpaşa’da ‘Kadınlar şehri konuşuyor’ toplantısında bir araya geldiği kadınlara şöyle seslendi: “Muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Daha sonra emeklilerimizle bir araya geleceğiz. Gençlerle bir araya geleceğiz. İstanbul için, ‘İstanbul’un geleceği için benim de söyleyecek sözüm var’ diyen herkesle konuşacağız. Çünkü bu şehri yönetmek demek, bu şehirde yaşayanların düşüncelerini bilmek demektir. Sizin düşüncenizi, sizin beklentinizi bilmeden bu şehir yönetilmez. Bütün bunları yaptıktan sonra, bu sefer belediyedeki yöneticileri, çalışma arkadaşlarımızı toplayıp onlardan da bilgi alacağız. Brifing alacağız.

Esasında uygulama şöyledir... Önce çalışma ekibi toplanır. Müdürlerden, başkanlardan, sekreterlerden bilgi alınır. Ben onu yapmayacağım. Ben tersini yapacağım. Önce İstanbulludan brifing alacağım. Ondan sonra yöneticilerinden alacağım ki onlar bize tozpembe bir tablo göstermesin. ‘Efendim işte her şey çiçek gibi’. ‘İETT’de sıkıntı yok’. ‘Metrolar vızır vızır’. ‘Metrobüste hiçbir kısıntı yok’. ‘Şu kadar yeşilliğimiz var’. ‘Bu kadar parkımız, bu kadar kültür merkezimiz var’ gibi süslü süslü anlatırlar. Onun için önce damdan düşenle konuşmak lazım. Damdan düşen de hem evin işini yapan hem de dışarıda evine destek olan kadınlarımızdır. Sizlerle önce konuşacağız.”

Sokak aydınlatmalarını yetersiz bulduğunu söyleyen bir kadına, “İstanbul’un gecesi de gündüz gibi pırıl pırıl olacak” yanıtını veren Yıldırım, “Bir şehrin gelişmişliği ne kadar aydınlıksa ne kadar güvenliyse onunla ölçülür. Hanımlar gecenin her saatinde rahat rahat sokaklarda gezecekler. O kadar aydınlık olacak” dedi.

Binali Yıldırım dün Balkan göçmenleriyle de bir araya geldi. Gaziosmanpaşa’daki Paşa Köşkü’ndeki buluşmada Yıldırım şunları söyledi: “Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Nerede bir insan varsa, hizmet mutlaka onun ayağına gitmelidir. ‘Sizden, bizden, o partiden, bu partiden’ ayrımı çağ dışıdır. İstanbullunun hakkını İstanbulluya vereceğiz. İstanbul’u daha çok üreten, daha kolay yaşanılır, trafik sorunu büyük ölçüde çözülmüş, ışıl ışıl ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getireceğiz. Bunu söylerken, afaki söylemiyorum. Arkamızdaki 16 yıla bakın. Türkiye’nin her yerine gidin. Orada yaptığımız hizmetleri göreceksiniz.”

BALKAN TAKKESİ TAKTI

BİNALİ Yıldırım’a Balkan göçmenleriyle buluşmasında keçeden yapılan Balkanlara özgü bir takke hediye edildi. Takkeyi takan Yıldırım, Balkan Türklerinin yöresel oyununu oynadı.

KADINLARLA BULUŞTU

BİNALİ Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da ‘Kadınlar şehri konuşuyor’ toplantısına katıldı. Yıldırım toplantıda projelerini anlattı, kadınların sorularını yanıtladı.