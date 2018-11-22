‘Hanımefendi danışmanı’ Meclis gündeminde
CUMHURBAŞKANI danışmanı Sümeyra Merve Kılınç’ın kartvizitinde ‘Hanımefendi Danışmanı’ yazmasına ilişkin tartışma Meclis gündemine taşındı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hangi kanun, hangi yönetmelik, hangi akıl, hangi ahlak cumhurbaşkanlarının eşlerine danışman görevlendirip maaşını devletten ödetme ve altına da ‘Hanımefendi Danışmanı’ diye bir kartvizit bastırarak dağıtma hakkı vermektedir? Cumhurbaşkanı danışmanı olunur ama ‘Hanımefendi Danışmanlığı’ diye bir merci yoktur” dedi.
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