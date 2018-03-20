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    Hanımağa sır oldu

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Hanımağa lakaplı emlakçı Tuğba Kalaycı'dan haber alamayan kardeşi Fatma Mehmetçik, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Mehmetçik, "Telefonu sürekli kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları ablamı arıyordu" dedi. Tuğba Kalaycı'nın, Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor.

    YALOVA ve Çanakkale'de emlakçılık yapan 48 yaşındaki Tuğba Kalaycı, geçen hafta Biga'daki ofisinde darp edildi. Biga emniyetine giderek şikâyetçi olan Kalaycı, ardından Yalova'ya döndü. Kentteki emlak sektöründe 'Hanım Ağa' olarak bilinen Kalaycı, 15 Mart günü 2 çocuğunu kardeşi Fatma Mehmetçik'e bırakarak "Çocuklar artık sana emanet" dedi ve ardından sırra kadem bastı.

    Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, ablasından 5 gündür haber alamayan Fatma Mehmetçik, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığa verdiği bilgide ablasının başka emlakçılarla para alışverişinde bulunduğunu söyleyen Mehmetçik, "Telefonu sürekli kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları ablamı arıyordu" dedi.

    Tuğba Kalaycı'nın satış öncesi eksperlerle anlaşarak değersiz arazilerin fiyatını yüksek gösterdiği iddia edildi. Arazinin değersiz olduğunu anlayan kişilerin ise paralarının iadesi için Tuğba Kalaycı'yı aradığı öğrenildi. Ancak 5 gündür haber alınamayan Tuğba Kalaycı kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı bilinmiyor. 

    SAADET ZİNCİRİ İDDİASI

    Tuğba Kalaycı'nın Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor. Tuğba Kalaycı'nın vatandaşlardan ve emlakçılardan para topladığı ancak saadet zincirine benzeyen bu sistemin çökmesi nedeniyle kayıplara karıştığı da iddialar arasında.

    Etiketler: kayıp emlakçı , balıkesir , gündem
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