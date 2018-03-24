Hangisi gerçek Süleyman Soylu?

Metin Gitmez'i ilk defa gören bazı vatandaşlar kendisine, "Bakanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz" diyor. Her geçen gün şehirde popülerliği artan Gitmez, müşteriler kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ve fotoğraf istekleri yüzünden işini yapamaz hale geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya benzerliğini ilk olarak Eskişehirli müşterilerin fark ettiğini ve son 2 yıldır bu benzerliği fark edenlerin arttığını söyleyen Gitmez, "İlk gelenler beni görünce çok şaşırıyor. 'Çok benziyor, acaba İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu' diye düşündükten sonra sohbet ederken fotoğraf çektiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları geldi. Masaya hizmet ederken benim Bakan Soylu olduğumu sandılar, 'Abi sen gelme her geldiğinde bakan diye ayağa kalkıyoruz' dediler. Özellikle son birkaç aydır bu benzerliğin olduğunu söyleyenler oldukça çok” diye konuştu.

Bazı müşteriler ise, Metin Gitmez’i görünce kamera şakası yapıldığını zannettiklerini dile getirdi.