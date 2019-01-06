Samsun ve Kastamonu'da okullara kar tatili
Yoğun kar yağışı dolayısıyla bazı illerde okullar tatil edildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vezirköprü ilçesi tatil edilirken, Kastamonu'da ise kent merkezi ve bağlı köylerde okulların tatil edildiği valilik tarafından duyuruldu. İşte, 7 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller
Samsun ve Kastamonu'da kar tatili, valiliklerin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kar tatilinin Samsun ili Vezirköprü ilçesi, Kastamonu'da ise il genelinde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
KASTAMONU’da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi.
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ'DE KAR TATİLİ
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle