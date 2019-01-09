Hangi illerde okullar tatil edildi? Birçok kentte eğitime kar tatili molası

Tüm Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Mardin'in Midyat ilçesi, Kahramanmaraş, Aksaray, Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçesi, Bitlis, Ordu, Niğde, Kars, Bingöl, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ve Çaldıran ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

MARDİN - MİDYAT

Mardin’in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi.

AKSARAY

Aksaray’da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Aksaray’da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ - PALU - KARAKOÇAN

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

BİTLİS

Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Hizan

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime yarın ara verilecek.



Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde de yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Perşembe ilçe merkezindeki okullar hariç, mahallelerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildi.

Hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, "Kar yağışının ortaya çıkardığı olumsuzlar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezine bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kendi imkanları ve toplu taşıma araçları ile belde ve köyden ilçeler ve kent merkezindeki okullara giden öğrenciler de idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, tüm engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

BİNGÖL

Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ADIYAMAN - SİNCİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.

VAN - ÇATAK - ÇALDIRAN

Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS - TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

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