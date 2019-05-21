Hangi illerde deprem oldu? | 21 Mayıs Kandilli son depremler listesi
Son depremler, 21 Mayıs Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 21 Mayıs tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 21 Mayıs Salı günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 21 Mayıs Salı gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:24:34 39.1613 27.5912 5.9 -.- 3.8 3.8 DARKALE-SOMA (MANISA)
06:11:34 37.8900 34.6218 5.0 -.- 2.6 -.- SAZLICA-(NIGDE)
05:48:37 36.9265 27.6528 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:16:46 36.7835 26.7197 5.4 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
05:01:39 38.3092 28.0252 25.6 -.- 1.2 -.- OVACIK-ODEMIS (IZMIR)
04:36:12 38.6007 27.1400 7.9 -.- 2.0 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR)
03:48:37 36.9270 27.6398 3.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:35:18 37.4578 35.1655 5.0 -.- 1.9 -.- GERDIBI-ALADAG (ADANA)
03:12:21 38.1258 27.4670 6.8 -.- 1.6 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) REVIZE01 (03:12:21)
02:21:58 40.6110 32.9360 7.1 -.- 1.5 -.- SEMER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
02:14:19 37.4525 29.4225 5.7 -.- 1.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:10:48 37.9705 29.2213 1.3 -.- 1.7 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
01:59:35 39.1628 25.9905 4.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
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