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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Hangi illerde deprem oldu? | 21 Mayıs Kandilli son depremler listesi

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Hangi illerde deprem oldu? | 21 Mayıs Kandilli son depremler listesi

Son depremler, 21 Mayıs Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 21 Mayıs tarihli son depremler listesi

Son depremler listesi, 21 Mayıs Salı günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 21 Mayıs Salı gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:24:34 39.1613 27.5912 5.9 -.- 3.8 3.8 DARKALE-SOMA (MANISA)
06:11:34 37.8900 34.6218 5.0 -.- 2.6 -.- SAZLICA-(NIGDE)
05:48:37 36.9265 27.6528 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:16:46 36.7835 26.7197 5.4 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
05:01:39 38.3092 28.0252 25.6 -.- 1.2 -.- OVACIK-ODEMIS (IZMIR)
04:36:12 38.6007 27.1400 7.9 -.- 2.0 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR)
03:48:37 36.9270 27.6398 3.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:35:18 37.4578 35.1655 5.0 -.- 1.9 -.- GERDIBI-ALADAG (ADANA)
03:12:21 38.1258 27.4670 6.8 -.- 1.6 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) REVIZE01 (03:12:21)
02:21:58 40.6110 32.9360 7.1 -.- 1.5 -.- SEMER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
02:14:19 37.4525 29.4225 5.7 -.- 1.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:10:48 37.9705 29.2213 1.3 -.- 1.7 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
01:59:35 39.1628 25.9905 4.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

 

 

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