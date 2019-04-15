Hangi illerde deprem oldu? 15 Nisan Kandilli son depremler listesi
Kandilli'den alınan verilere göre Malatya merkezli Richter ölçeğine göre 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilde vatandaşlar korku yaşadı. Bununla beraber vatandaşlar da yurt genelinde meydana gelen depremleri araştırmaya başladı. İşte, Kandilli'nin verilerine göre 15 Nisan'da meydana gelen depremler listesi...
Türkiye yeni haftaya depremle başladı. Ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde yaşanan depremler, yakın il ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte, 15 Nisan tarihli deprem haberleri...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.04.15 07:41:29 38.7610 38.1302 2.1 -.- 4.6 4.6 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.15 06:35:22 38.7563 38.1248 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.15 05:10:07 38.7810 38.0978 5.4 -.- 1.5 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.15 04:52:02 39.5415 26.1345 6.6 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.04.15 04:48:11 40.7155 27.4010 9.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.04.15 04:36:54 36.0338 36.4193 16.1 -.- 2.1 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2019.04.15 04:11:43 37.1603 28.6662 5.4 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.15 04:09:25 37.1633 28.6813 6.2 -.- 2.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.15 03:37:42 37.4608 29.3505 5.4 -.- 1.6 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.15 03:26:53 36.9535 27.6585 8.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.04.15 02:52:50 39.8853 42.5800 9.9 -.- 1.4 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2019.04.15 02:52:49 38.5242 26.4377 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.04.15 02:51:59 40.8385 28.0910 8.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.04.15 02:46:34 40.0130 39.2072 5.4 -.- 2.5 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2019.04.15 02:37:07 40.8293 28.0518 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.04.15 02:20:13 37.2197 36.2955 8.1 -.- 2.2 -.- KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
Yorumları Göster
Yorumları Gizle