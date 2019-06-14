Hangi illerde deprem oldu? | 14 Haziran Kandilli son depremler listesi
Son depremler, 14 Haziran Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 14 Haziran tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 14 Haziran Cuma günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 14 Haziran Cuma gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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05:34:39 38.9452 26.1145 8.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:17:58 37.9188 26.9572 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:33:51 38.6740 43.2118 5.0 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
02:29:01 40.6640 44.6492 5.0 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN
00:31:11 37.9332 27.1543 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:01:07 39.0375 41.4055 9.9 -.- 1.7 -.- KUTLUGUN-(MUS)
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