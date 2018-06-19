Hangi il kaç milletvekili çıkartıyor? İl il milletvekili sayısı

24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili genel seçimi için sandık başına giderek demokratik hakları olan oylarını kullanacak olan milyonlarca vatandaş, ikamet ettikleri şehirlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kaç milletvekili göndereceğini araştırmaya başladı. YSK, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını dikkate alarak seçim bölgelerinin çıkaracağı milletvekili sayısını geçtiğimiz günlerde yeniden belirlemişti. İşte, YSK'nın aldığı karar doğrultusunda illerin yeni milletvekili sayısı dağılımı...

HANGİ İLİN KAÇ MİLLETVEKİLİ OLACAK?

YSK, 2839 sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan ve Başkanlığa gönderilen 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı.

Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü. YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı. Buna göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da bir milletvekiline 151 bin 250 kişi düşecek. Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar 1 numaralı seçim çevresi, Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar 2 numaralı seçim çevresi, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle 3 numaralı seçim çevresi olması kararlaştırıldı.

İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da bir milletvekiline 146 bin 840 kişi düşecek. Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu.

İstanbul'da bir milletvekiline 153 bin 359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152 bin 845 kişi düştü.

Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle: