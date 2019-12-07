Hangi boyut müdür bey?

Sosyal medyada paylaşılan sözler “Peki nasıl yetiştirmeliyiz?” tepkilerine neden oldu. Ortaokulda bir programda yaptığı konuşmada söylediklerinin yerel basın tarafından yanlış aktarıldığını savunan Yiğit, Ceren Özdemir’i kastetmediğini, suçlulardan bahsettiğini belirtti. Hürriyet’e konuşan Yiğit, “Yerel basın tarafından kasıtlı yapılmış bir haber. Görüntü kaydı var, size gönderebilirim. Ben burada suçlulara söylüyorum. İyi bir eğitim vermeliyiz ki toplumda bu tür insanlar çıkmasın. Benim dediğim, suçlu insanlar toplumda var. Eğitimciler olarak, toplum olarak bunlarla ilgili tedbir almalıyız anlamında söyledim” dedi.