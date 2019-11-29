Hande Fırat’tan ‘iyiyim’ mesajı
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Hande Fırat sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum.
Hande Fırat dün akşam CNN TÜRK’te canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında rahatsızlanmıştı.
Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum— Hande Fırat (@handefrt) November 29, 2019
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