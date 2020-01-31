Hande Fırat’a 'Yılın Ankara Gazete Temsilcisi' ödülü

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi seçilen Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, ödül töreninde özetle şunları söyledi:

SEFERBERLİK BAŞLATMALIYIZ

“Her fırsatta muhataplarımıza gerçekleri anlatıyoruz, fakat medya üzerinden geniş toplum kesimlerine bu gerçekleri gösterme hususunda ciddi sıkıntımız var. Bunun için hep birlikte bir iletişim seferberliği başlatmalıyız. Medya mensuplarımız başta olmak üzere sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Siyasetçinin medyayı kontrol altında tutmak istemesi de medyanın siyasetçiyi yönetmeye kalkması da yanlıştır. Herkes kendi işini yaptığı, bunu da kurallar dahilinde ve şeffaf bir şekilde yürüttüğü zaman her şey çok daha sağlıklı yürüyecektir. Medya mensuplarının doğrudan ve dolaylı ticari kazanç hırsı, ideolojik saplantısı, bireysel hesabı kamu görevinin önüne geçtiğinde halkın gözündeki değeri de azalmaya başlar. Aynı şekilde siyasetçi ve bürokrat da kamu görevini bireysel çıkarlarına alet etmeye başladığında, milletin gözünde hızla irtifa kaybeder.”





